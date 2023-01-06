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Тукманов: «Руководителям «Торпедо» надо было раньше давать советы, сейчас уже поздно»

Мария Гусева
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил перспективы автозаводцев в текущем сезоне.

«Руководителям «Торпедо» надо было раньше давать советы, потому что сейчас уже поздно, — цитирует Legalbet Тукманова. — Шансов практически нет. Надо внимательнее подходить к команде, комплектованию, более профессионально, а не как в каком-то бизнес-проекте. Стоит ли «Торпедо» уже сейчас готовиться к первой лиге, чтобы быстрее вернуться? Сейчас это сложно сделать, потому что у игроков контракты, но думать об этом надо. Не думаю, что футболисты, которые играют в премьер-лиге, пойдут в клуб, борющийся за выживание. Да и борьбы сейчас никакой не будет.

Можем ли мы снова потерять «Торпедо» на долгие годы, как это бывало раньше после вылетов? В последние разы команда была не нужна главному акционеру — ЗИЛу. Все шло по инерции. Юрий Михайлович Лужков поручил директору завода заниматься командой, но заниматься — это не значит делать из нее суперклуб. Не ставилась задача играть в какой-то конкретной лиге. Сейчас команда частная, и все будет зависеть от воли акционеров".

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 17 матчах.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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