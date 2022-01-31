«Спартак» показал видеоролик с новичком из «Янг Бойз»: в нем есть красная икра, собака и опорник

«Спартак» в Twitter показал видеоролик с новым полузащитником

«Спартак» и швейцарский «Янг Бойз» достигли договоренности о переходе на правах аренды опорного полузащитника Кристофера Мартинса.

Twitter московского клуба посвятил отдельный ролик новичку команды, который был наполнен отсылкам.

Отвечаем на один из самых часто задаваемых вопросов в наших реплаях...#ГдеОпорник ??? pic.twitter.com/LV39JmONQl — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 31, 2022

Ролик начинается со скринов вопросов множества фанатов, которые сводятся к одному: «Где опорник?» Отметим, что 26-летний игрок из Люксембурга занимает именно позицию в центре поля.

Потом в кадре появляется фотография красной икры. Этими словами владелец «Спартака» выражался Леонид Федун, говоря об усилении команды.

Затем добавляется фотография собаки породы питбуль. «Собака» и «питбуль» — в среде футбольных фанатов так называется жесткий игрок, который «выгрызает» мяч у соперников.