Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход полузащитника Дмитрия Баринова из клуба этим летом.

«Не думаю, что аренда — хороший вариант для Баринова. А если эта аренда не перерастет во что-то большее? Я бы на месте агентов подумал бы об этом. Он сложившийся мастер. Ему надо уходить под хороший контракт. Не важно европейский или российский клуб. Я знаю Диму и хочу, чтобы у него все сложилось в карьере. Надо уходить в серьезный клуб. Если ему поступало такое предложение, то «Локомотив» в его лице потеряет лидера. Он лидер не только на поле, но и в раздевалке. Такую потерю восполнять будет очень сложно. Клуб должен на этом деле заработать большие деньги», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал, что может покинуть клуб этим летом.