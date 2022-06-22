«Урал» объявил о расторжении контракта с Панюковым

«Урал» объявил об уходе нападающего Андрея Панюкова.

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, контракт с 27-летним россиянином был расторгнут по обоюдному согласию.

Последние полгода нападающий провел на правах аренды в казахстанском «Кызыл-Жар СК».

Панюков перешел в «Урал» из «Зенита» 1 июля 2019 года. На его счету 17 голов в 78 матчах за екатеринбургский клуб.