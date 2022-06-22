Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:33

«Урал» объявил о расторжении контракта с Панюковым

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Урал» объявил об уходе нападающего Андрея Панюкова.

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, контракт с 27-летним россиянином был расторгнут по обоюдному согласию.

Последние полгода нападающий провел на правах аренды в казахстанском «Кызыл-Жар СК».

Панюков перешел в «Урал» из «Зенита» 1 июля 2019 года. На его счету 17 голов в 78 матчах за екатеринбургский клуб.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/2847
Андрей Панюков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 интересных фактов о пиве
«Зенит» подписывает Кассьерру, «Уфа» пытается пристроить Агаларова, Крицюк возвращается в Португалию. Главные трансферные слухи РПЛ на 22 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Леонид Федун отреагировал на заявление «Спартака» о матче за Суперкубок с «Зенитом»
Агент Кайо: «Мы видели решение ФИФА, думаю, что игрок останется в «Краснодаре»
«Динамо» проведет товарищеский матч с «Локомотивом»
«Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Сигурдссон намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с ЦСКА
Журова о решении ФИФА по легионерам: «Нашему футболу надо ориентироваться на своих игроков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший полузащитник «Краснодара» Жигулев находится на просмотре в «Спартаке»

Журова о решении ФИФА по легионерам: «Нашему футболу надо ориентироваться на своих игроков»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости