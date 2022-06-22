«Урал» объявил о расторжении контракта с Панюковым
«Урал» объявил об уходе нападающего Андрея Панюкова.
Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, контракт с 27-летним россиянином был расторгнут по обоюдному согласию.
Последние полгода нападающий провел на правах аренды в казахстанском «Кызыл-Жар СК».
Панюков перешел в «Урал» из «Зенита» 1 июля 2019 года. На его счету 17 голов в 78 матчах за екатеринбургский клуб.
Источник: https://t.me/fc_uralEkb/2847
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