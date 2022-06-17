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Уткин попрощался с «Ахматом». «Лезгинка после забитого гола — топ!»

Экс-полузащитник «Ахмата» Уткин попрощался с клубом
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Бывший полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступавший в прошлом сезоне в составе «Ахмата», попрощался с грозненским клубом.

Вчера, 16 июня хавбек перешел в «Ростов». Как сообщила пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону, контракт с 22-летним россиянином рассчитан на 4,5 года.

«За год, проведенный здесь, я прожил удивительную главу своей жизни и карьеры, которая останется в моем сердце! В первую очередь, я хочу выразить огромное уважение и благодарность руководству клуба в лице Магомеда Даудова, а также тренерскому штабу и сотрудникам! Вы дали мне шанс и опору в этом пути! Отдельное спасибо Андрею Викторовичу Талалаеву за веру в меня, поддержку и доверие ко мне!

В этой команде были близкие мне по духу парни, с которыми мы были не просто партнерами/коллегами, а стали хорошими друзьями, и я надеюсь мы пронесем это дальше. Спасибо каждому, кто был рядом! Болельщики! Спасибо за энергетику на стадионе, вы действительно классные ребята! Лезгинка после забитого гола — вообще топ!» — написал Уткин в своей соцсети.

В прошедшем сезоне Уткин забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.

Даниил Уткин
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Рубин – Уфа
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21.05 17:00
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Краснодар

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