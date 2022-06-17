Бывший полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступавший в прошлом сезоне в составе «Ахмата», попрощался с грозненским клубом.

Вчера, 16 июня хавбек перешел в «Ростов». Как сообщила пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону, контракт с 22-летним россиянином рассчитан на 4,5 года.

«За год, проведенный здесь, я прожил удивительную главу своей жизни и карьеры, которая останется в моем сердце! В первую очередь, я хочу выразить огромное уважение и благодарность руководству клуба в лице Магомеда Даудова, а также тренерскому штабу и сотрудникам! Вы дали мне шанс и опору в этом пути! Отдельное спасибо Андрею Викторовичу Талалаеву за веру в меня, поддержку и доверие ко мне!

В этой команде были близкие мне по духу парни, с которыми мы были не просто партнерами/коллегами, а стали хорошими друзьями, и я надеюсь мы пронесем это дальше. Спасибо каждому, кто был рядом! Болельщики! Спасибо за энергетику на стадионе, вы действительно классные ребята! Лезгинка после забитого гола — вообще топ!» — написал Уткин в своей соцсети.

В прошедшем сезоне Уткин забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.