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Защитник Павловец перешел из «Ростова» в «Оренбург»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Александр Павловец перешел из «Ростов» в «Оренбург».

Как информирует пресс-служба оренбуржского клуба, игрок уже прошел медосмотр и находится в расположении команды на сборах. Срок контракта не сообщается.

Павловец выступал за белорусские клубы БАТЭ, Торпедо (Жодино), Неман, Динамо (Брест), российский «Ростов», украинский «Колос» (Ковалевка), польский «Варта» (Познань), а также национальную сборную Беларуси.

Минувший сезон проводил на правах аренды в «Варте», после чего вернулся в расположение «Ростова».

Источник: https://t.me/fcorenburg_official/641
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