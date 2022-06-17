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Сегодня, 09:22

Матыцин рассказал, при каких условиях пиво может вернуться на стадионы в России

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что возвращение пива на стадионы в России стоит ожидать после оценки его потребности у общества.

«Пиво вернется на стадионы, если есть потребность у общества, если она официально заявлена. Наверное, надо как минимум на нее отреагировать. Мы знаем, что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин в качестве эксперимента предложил такой план действий на этот год. Насколько это будет узаконено, зависит, конечно, от позиции министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Такую потребность мы видим и запросы со стороны зрителей тоже видим», — цитирует ТАСС Матыцина.

В конце мая президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался за возвращение пива на стадионы в России.

С 2005 года в России действует запрет на продажу пива на спортивных объектах страны.

Источник: https://tass.ru/sport/14943903
Футбол
РПЛ
Олег Матыцин
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