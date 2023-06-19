Бывший нападающий «Спартака» Ширко сообщил, что его выписали из больницы

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко рассказал о своем состоянии после госпитализации.

13 июня стало известно, что Ширко попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.

«У меня все нормально, меня выписали из больницы. Какого-то дискомфорта я не испытываю. Буду ли продолжать лечение? Все мы после возраста 45 лет продолжаем лечиться», — приводит «РИА Новости» слова бывшего форварда красно-белых.

46-летний Ширко — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Футболист завершил карьеру в июле 2009 года.