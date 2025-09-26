Кураньи: «Каждый раз, когда приезжаю в Россию, чувствую себя как дома»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи в разговоре с «СЭ» высказался о визите в Россию.

«Каждый раз, когда приезжаю, чувствую себя как дома. Я прожил здесь пять лет, у меня тут много друзей. Чувствую себя отлично в России», — сказал Кураньи «СЭ» на «Кубке Легенд».

Кураньи играл за «Динамо» с 2010 по 2015 год. На счету форварда 151 матч за бело-голубых, 56 голов и 24 результативные передачи.