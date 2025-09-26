Ловчев: «Зенит» берет хороших игроков из сборной Бразилии, а «Спартак» — непонятных людей»

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» раскритиковал трансферную политику «Спартака».

«Я этих людей вообще не знаю! Мне говорят про какого-то Джику, а я его не знаю! Просто не знаю такого футболиста. Я знаю Роналду, Месси, других футболистов... Но их же не покупают. Я не знаю Ливая, не знаю второго, третьего. И говорить, что они купили хороших игроков... Хороших игроков из Бразилии «Зенит» покупает. Они покупают игроков сборной! Я знаю, кто эти игроки. А «Спартак» берет непонятных людей. Причем берут Абену, а потом его отдают. Кто это?» — сказал Ловчев «СЭ» на благотворительном медиатурнире «Лига Добра», который прошел 25 сентября в деревне Федора Конюхова в Тульской области.

«Спартак» с 15 очками занимает 6-е место в таблице РПЛ. «Зенит» опережает красно-белых на 1 очко (5-е место).