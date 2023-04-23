Алдонин заявил, что расстроился из-за ничьей ЦСКА с «Локомотивом»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, как отреагировал на ничью армейцев с «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Честно говоря, расстроился, должны были дожимать. Вели 1:0, соперник был вдесятером. Но, к сожалению, так бывает — один стандарт. Необходимо было забивать и дожимать соперника. Но упустили свои возможности и пропустили очень неприятный, обидный гол в концовке», — приводит Metaratings слова Алдонина.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 24 матчей, «Локомотив» идет на десятой строчке с 29 очками в 24 играх.