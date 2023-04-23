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23 апреля, 23:16

Алдонин заявил, что расстроился из-за ничьей ЦСКА с «Локомотивом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, как отреагировал на ничью армейцев с «Локомотивом» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Честно говоря, расстроился, должны были дожимать. Вели 1:0, соперник был вдесятером. Но, к сожалению, так бывает — один стандарт. Необходимо было забивать и дожимать соперника. Но упустили свои возможности и пропустили очень неприятный, обидный гол в концовке», — приводит Metaratings слова Алдонина.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 24 матчей, «Локомотив» идет на десятой строчке с 29 очками в 24 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-rasstroilsya-nichei-cska-s-lokomotivom-245662/
Евгений Алдонин
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ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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