Ещенко: «У меня главная цель — быть главным тренером»
Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о желании вернуться к тренерской работе.
— В первой половине нынешнего года вы успели потрудиться в тренерском штабе основной команды при Паоло Ваноли. Есть амбиции вернуться к этой работе?
— У меня главная цель — быть главным тренером.
— «Спартака» или кого-то еще?
— «Спартака» не сразу же, конечно. Но в дальнейшем, в перспективе. А поначалу, конечно... Быть главным тренером. Потому что есть опыт, прошел через работу со многими иностранными и русскими специалистами. Поэтому хотелось бы это передать футболистам. В основном юношам, наверно. Тренерская лицензия категории А у меня уже есть. Но буду подавать документы и на обучение на лицензию Pro, — сказал Ещенко в интервью «Известиям».
28-летний футболист выступал за московский клуб с 2016 по 2021 годы. Он выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, выступая за «Спартак».
В январе 2022 года Ещенко вошел в тренерский штаб Паоло Ваноли в «Спартаке», став ассистентом. В июне 2022 он покинул команду после ухода Ваноли, Ещенко было предложено место в академии, но он не согласился . Однако 4 июня он был назначен заместителем технического директора в академию «Спартака».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1