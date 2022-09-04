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4 сентября, 16:30

Андрей Мостовой: «Удивлен, что Дзюба и Оздоев долго не могли найти клуб. Это топ-игроки»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» высказал предположения, почему бывшие игроки команды Артем Дзюба и Магомед Оздоев долго оставались свободными агентами.

— Следишь ли ты за бывшими зенитовцами в Турции — Дзюбой, Ракицким, Оздоевым?

— Недавно листал каналы на телевизоре и наткнулся на матч новой команды Артема и Ярослава. Как ее?

— «Адана Демирспор».

— Ага. Вижу — и Артем играет, и Ярик. Увидел гол Дзюбы. Артем же хотел играть за границей — и уехал. Мага, кстати, тоже.

— Ты с кем-нибудь из них общался после ухода?

— С Магой. Мы же с ним в принципе хорошо общаемся, в Москве в одном доме живем. Когда Мага подписал контракт, пообщались немного. Он мне сказал, чтобы я никому не отдавал свое место в основе.

— Ты не удивлен, что Оздоев и Дзюба так долго оставались без клуба?

— Удивлен. По российским меркам это топ-игроки. Но Магу подкосила прошлогодняя травма очень сильно — разница ощущается. А Артему, наверное, непривычно будет из-за разницы в финансах. Может, в этом проблема была.

34-летний форвард Дзюба и 29-летний полузащитник Оздоев продолжили карьеры в чемпионате Турции: в клубах «Адана Демирспор» и «Фатих Карагюмрюке» соответственно.

Андрей Мостовой. Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не сказал на прощание и молча вышел из чата»

Андрей Мостовой
Артем Дзюба
Магомед Оздоев
ФК Зенит
4
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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