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Стала известна сумма трансфера Уткина из «Краснодара» в «Ростов»

Трансфер Уткина обошелся «Ростову» в 2 миллиона евро
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны подробности трансфера полузащитник Даниила Уткина из «Краснодара» в «Ростов».

По данным «РБ Спорт», сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

Контракт «Ростова» с 22-летним россиянином рассчитан на 4,5 года.

В прошедшем сезоне Уткин выступал за «Ахмат» на правах аренды. Полузащитник забил 10 мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/transfer-utkina-oboshelsya-rostovu-v-2-mln-evro/
Даниил Уткин
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