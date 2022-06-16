Стала известна сумма трансфера Уткина из «Краснодара» в «Ростов»

Стали известны подробности трансфера полузащитник Даниила Уткина из «Краснодара» в «Ростов».

По данным «РБ Спорт», сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

Контракт «Ростова» с 22-летним россиянином рассчитан на 4,5 года.

В прошедшем сезоне Уткин выступал за «Ахмат» на правах аренды. Полузащитник забил 10 мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.