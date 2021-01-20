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Бывший игрок сборной Германии Подольски посетил тренировку «Динамо»

17:57
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Бывший игрок сборной Германии и ряда европейских клубов Лукас Подольски посетил тренировку «Динамо» на сборах в Турции.

На данный момент 35-летний немец играет в турецкой суперлиге за «Антальяспор».

Подольски в общении с тренером «Динамо» Андреем Ворониным и пресс-службой клуба признался, что всегда болеет за украинского специалиста, даже когда тот перешел из «Кельна», где они вместе играли, в «Байер».

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на шестом месте в Тинькофф РПЛ с 30 очками.

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