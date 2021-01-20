Бывший игрок сборной Германии Подольски посетил тренировку «Динамо»
17:57
Бывший игрок сборной Германии и ряда европейских клубов Лукас Подольски посетил тренировку «Динамо» на сборах в Турции.
На данный момент 35-летний немец играет в турецкой суперлиге за «Антальяспор».
Подольски в общении с тренером «Динамо» Андреем Ворониным и пресс-службой клуба признался, что всегда болеет за украинского специалиста, даже когда тот перешел из «Кельна», где они вместе играли, в «Байер».
«Динамо» ушло на зимнюю паузу на шестом месте в Тинькофф РПЛ с 30 очками.
Лукас Подольски на нашей тренировке ? #ВТБтренировочныесборы #ДинамоМосква pic.twitter.com/P6BRb8q8K6— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 20, 2021
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