Экс-игрок «Локомотива» Чуканов рассказал о конфликте Ниасса с Михалковым на тренировке
Бывший полузащитник «Локомотива» Андреа Чуканов рассказал о конфликта между бывшими партнерами по московкому клубу Тарасом Михаликом и Умаром Ниассом.
«У Михалика были бутсы с железными шипами — на тот случай, если кто-то его разозлит, — цитирует Sport24 Чуканова. — Однажды Тарас поругался с Ниассом — на следующую тренировку он пришел в тех же самых бутсах. Хорошо, что Божович вовремя это заметил и поставил их в одну команду. Пришлось переодевать бутсы на обычные».
Также 26-летний полузащитник «Ротора» рассказал об игровом эпизоде с Ниассом во время тренировки.
«Самое забавное: через какое-то время во время тренировки уже я случайно наступил Михалику на ногу. Сказал ему: «Надеюсь, не будешь с железными шипами за мной бегать, как за Ниассом». Он посмеялся, пообещал больше не надевать», — добавил он.
32-летний сенегальский нападающий Ниасс перешел в «Локомотив» 28 июля 2014 года. В составе московского клуба 42 матча, забил 19 мячей и отдал 14 результативных передач.
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15
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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