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Агент Зе Луиша исключил возвращение футболиста в российский клуб

Виктория Кравченко
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Агент бывшего нападающего «Локомотива» Зе Луиша заявил, что в ближайшие два года футболист точно не будет играть в российском клубе.

«Возвращения в Россию не будет, Зе Луиш уже выбрал новый клуб. Это клуб не из России, и следующие два сезона он проведет там», — цитирует агента Зе Луиша «РБ Спорт».

13 января 2022 года «Локомотив» сообщил о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию. 30-летний футболист играл за команду с октября 2020 года. В его активе 16 матчей за «Локомотив», один гол и два ассиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ze-luisha-vozvrashheniya-v-rossiyu-ne-budet-igrok-uzhe-vy-bral-novy-j-klub/
Зе Луиш
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