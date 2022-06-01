Агент Зе Луиша исключил возвращение футболиста в российский клуб

Агент бывшего нападающего «Локомотива» Зе Луиша заявил, что в ближайшие два года футболист точно не будет играть в российском клубе.

«Возвращения в Россию не будет, Зе Луиш уже выбрал новый клуб. Это клуб не из России, и следующие два сезона он проведет там», — цитирует агента Зе Луиша «РБ Спорт».

13 января 2022 года «Локомотив» сообщил о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию. 30-летний футболист играл за команду с октября 2020 года. В его активе 16 матчей за «Локомотив», один гол и два ассиста.