Кержаков: «Со мной никто из «Факела» не связывался»

Кержаков рассказал, может ли он возглавить «Факел»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода», Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» рассказал, может ли он возглавить воронежский «Факел».

—Связывались ли с вами из «Факела»?

—Со мной никто из «Факела» не связывался.

—А вообще возможно ли будет вас увидеть в Воронеже?

—Вопрос не ко мне, а к руководству клуба.

—Было бы вам интересно прочувствовать эти эмоции на посту тренера «Факела»?

—Мне вообще интересно работать.

Ранее «Факел» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды, Олегом Василенко.

По информации «СЭ», новым главным тренером команды станет Игорь Черевченко.