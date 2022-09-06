Полузащитник Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды

Полузащитник Матиас Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды. Соответствующую информацию оба клуба одновременно разместили в своих социальных сетях.

Соглашение об аренде футболиста подписано сроком на один год.

Прошлый сезон 26-летний опорный хавбек провел в АПЛ, где в 23 матчах за «Норвич Сити» забил 1 гол и сделал 2 ассиста. За сборную Норвегии провел 12 игр (1 гол и 1 передача).

В «Динамо» Матиас будет выступать под 17-м номером.

Отметим, что 5 сентября главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен принял решение не вызвать в национальную команду Норманна на ближайшие матчи.