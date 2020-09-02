Бывший генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос о сложности работы с Федуном

Экс-гендиректор «Спартака» Томас Цорн рассказал, сложно ли ему было работать с владельцем клуба Леонидом Федуном.

— Как оцениваете свою деятельность в «Спартаке»? Что не получилось из того, что хотелось бы сделать?

— Если исходить из того, какие договоренности были у нас изначально, и какие задачи ставились, считаю, что все они выполнены. Имелась цель расчистить, набрать и стабилизировать команду. Мы всегда говорили, что сезон-2019/20 — переходный. На данный момент результат работы заметен, «Спартак» показывает себя, обретает лицо. Футболисты и тренерский штаб проводят блестящую работу.

Конечно, случались какие-то ошибки. Если смотреть с точки зрения трансферов, то и там такое случалось, но это часть бизнеса. Тех, кто идеален в этом аспекте, практически не существует. Иногда происходит такое, что новички не оправдывают надежд. Словом, если смотреть по итогам — задачи, повторю, выполнены.

— Работать с Федуном тяжело?

— Не сказал бы. Конечно, у него, как и у всех людей, есть свои плюсы и минусы, но, в конце концов, Леонид Арнольдович оставался доступен, открыт к разговору и прислушивался к моему мнению. В ходе наших дискуссий мы всегда находили точки соприкосновения и приходили к общему знаменателю. (Максим Алланазаров, Артем Калинин)

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