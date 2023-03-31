Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов рассказал о советах Хиддинка

Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» рассказал о том, что ему советовал бывший главный тренер махачкалинского клуба Гус Хиддинк.

— Я только приступил к работе, отправился на первый сбор в Австрию. Мне как директору клуба выдали спортивную экипировку. Инициалы, логотип «Анжи», все как положено. Там встретился с Хиддинком, с которым был знаком прежде.

— Откуда?

— По сборной, по «Челси».

— ???

— Я же работал в Национальной академии футбола вице-президентом. А Хиддинк — у Романа Аркадьевича в «Челси». В клубе с ним встречались. А когда Гус работал в нашей сборной, я трудился в «Русском доме» от РФС. В Зальцбурге. Так вот, приезжаю на сбор, Хиддинк меня тепло встретил. Вдруг присмотрелся: «Знаешь, сними вот этот спортивный костюм. Обязательно!» Я оцепенел — а он продолжает: «Тебе не надо это носить! Надень лучше джинсы, рубашку, галстук, если хочешь. Но в спортивном тебе ходить нельзя, ты босс, а не футболист...» Меня это поразило!

— Все правильно сказал.

— Разумеется. Босс должен отличаться. Вообще Гус веселый. Вот кто любил хохмы-то! Это он ввел — если приходит новый человек в команду, должен встать на стул и спеть что-то на своем языке. Но на каком бы языке люди ни пели — ярче всех выступил Андрей Ещенко. Просто отличился на этом стуле, ребята умирали со смеху.

— Кто-то из футболистов говорил: «Гус в «Анжи» нас вообще не тренировал».

— Да бросьте...

Жозе Моуринью. «Чему я вас могу научить?» — поразился Моуринью"

Футбол
ФК Анжи
Айваз Казиахмедов
Гус Хиддинк
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов рассказал, как Это'О раздавал деньги студентам

Стал известен размер бюджета «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости