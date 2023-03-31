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Сегодня, 08:30

Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов рассказал, как Это'О раздавал деньги студентам

Юрий Голышак
Обозреватель
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Самуэль Это&amp;#039;О.
Фото Кристина Коровникова, архив «СЭ»

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» рассказал о бывшем футболисте махачкалинского клуба Самюэле Это'О.

— Самуэль меня очень впечатлил, просто выдающаяся личность! Начитанный, прирожденный политик! Я ему так и говорил: «Посмотри, Джордж Веа пошел в политику — и каких успехов добился. Тебе надо туда же...»

— Веа забрался высоко.

— Это'О такой... Наставник по натуре. Сколько раз видел — подходит к кому-то из футболистов, приобнимет: «Может, какая-то проблема? Чем тебе помочь?» К нему в команде относились с огромным уважением. Или приезжаем в какой-то российский город. К гостинице явились камерунские студенты, человек десять. Просто поддержать. Развернули флаги.

— Вышел?

— Не просто вышел. Достал деньги, каждому в карман засунул какую-то копеечку. Они на такое и не рассчитывали! Потом мне сказал: «Я представляю, как им здесь живется. Надо поддерживать...»

— Какие его рассказы помнятся?

— Как в Милане ограбили... Впрочем, об этом пусть сам рассказывает. Про семью постоянно говорил. Даже в Махачкалу его жена и дети приезжали.

— Говорят, в Москве осмотрел штук пять квартир. Ни одна не подошла. Так и остался жить в гостинице.

— Нет-нет, жил он в квартире. Ему сняли. Семья то прилетала в Москву, то улетала.

— Зато на недавнем чемпионате мира Это'О гнал кого-то пинками. Вот это политик.

— Я посмотрел, поначалу удивился... Это'О, который с таким уважением относился к журналистам и болельщикам! Вообще из того «Анжи» Самуэль меньше всех был склонен гонять людей пинками. Наоборот, учил: «Просят тебя сфотографироваться? Улыбнись и сделай!» Думаю, этот человек его сильно допек. Сэм очень толерантный человек, но если к нему подойдут без уважения или с дурацким вопросом — ответит. Молчать не станет. Тут я на стороне Сэма.

Жозе Моуринью. «Чему я вас могу научить?» — поразился Моуринью"
Самюэль Это`О
Футбол
РПЛ
ФК Анжи
Айваз Казиахмедов
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Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов рассказал о советах Хиддинка
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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