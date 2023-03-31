Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов рассказал, как Это'О раздавал деньги студентам

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» рассказал о бывшем футболисте махачкалинского клуба Самюэле Это'О.

— Самуэль меня очень впечатлил, просто выдающаяся личность! Начитанный, прирожденный политик! Я ему так и говорил: «Посмотри, Джордж Веа пошел в политику — и каких успехов добился. Тебе надо туда же...»

— Веа забрался высоко.

— Это'О такой... Наставник по натуре. Сколько раз видел — подходит к кому-то из футболистов, приобнимет: «Может, какая-то проблема? Чем тебе помочь?» К нему в команде относились с огромным уважением. Или приезжаем в какой-то российский город. К гостинице явились камерунские студенты, человек десять. Просто поддержать. Развернули флаги.

— Вышел?

— Не просто вышел. Достал деньги, каждому в карман засунул какую-то копеечку. Они на такое и не рассчитывали! Потом мне сказал: «Я представляю, как им здесь живется. Надо поддерживать...»

— Какие его рассказы помнятся?

— Как в Милане ограбили... Впрочем, об этом пусть сам рассказывает. Про семью постоянно говорил. Даже в Махачкалу его жена и дети приезжали.

— Говорят, в Москве осмотрел штук пять квартир. Ни одна не подошла. Так и остался жить в гостинице.

— Нет-нет, жил он в квартире. Ему сняли. Семья то прилетала в Москву, то улетала.

— Зато на недавнем чемпионате мира Это'О гнал кого-то пинками. Вот это политик.

— Я посмотрел, поначалу удивился... Это'О, который с таким уважением относился к журналистам и болельщикам! Вообще из того «Анжи» Самуэль меньше всех был склонен гонять людей пинками. Наоборот, учил: «Просят тебя сфотографироваться? Улыбнись и сделай!» Думаю, этот человек его сильно допек. Сэм очень толерантный человек, но если к нему подойдут без уважения или с дурацким вопросом — ответит. Молчать не станет. Тут я на стороне Сэма.