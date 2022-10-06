Игонин: «Переговоры Кузяева с «Зенитом» займут 10 минут»

Игонин считает, что переговоры о новом контракте между Кузяевым и «Зенитом» не пройдут долго

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о потенциальном продлении контракта Далера Кузяева с питерским клубом.

«Конечно, хорошо, что такой игрок, как Кузяев, может остаться в «Зените». Он один из ключевых игроков команды. Думаю, переговоры о новом контракте займут минут 10. Видно, что Далер необходим «Зениту», и он вписывается в концепцию клуба», — цитирует Игонина «РБ Спорт».

Нынешнее контрактное соглашение 29-летнего игрока с клубом рассчитано до конца этого сезона.

Напомним, в 2017-м году футболист сборной России перешел из «Ахмата» в стан сине-бело-голубых.