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Кечинов: «Сначала «Спартаку» надо выиграть золото, а потом думать о продаже Угальде»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, нужно ли красно-белым постараться сохранить нападающего Манфреда Угальде как минимум до лета.

«У «Спартака» есть конкретные задачи — борьба за золотые медали. Поэтому сначала надо этого добиться, а потом уже можно думать о продаже, в случае поступления действительно интересного предложения, и за хорошие деньги. Кем его заменить, если он уйдет? Пока я не вижу замены Угальде. Николсон — это игрок не того уровня. Он не для борьбы за золотые медали. Виллиан Жозе — тоже пока непонятное приобретение», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Ранее появилась информация об интересе к Угальде со стороны «ПСЖ».

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. Контракт 22-летнего футболиста с московской командой рассчитан до лета 2028-го.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Кечинов
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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