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Губерниев — о будущем Дзюбы: «Все в руках Артема. Пусть дерзает. А руки у него крепкие»

Губерниев заявил, что Дзюбе нужно начать новую футбольную жизнь
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Прекрасно! Если сербы ждут, а Артем потянет, то как мне кажется, это будет хорошая новость. Ему нужно смотреть не на условия контракта, а начать новую футбольную жизнь. Потянет ли он? С игровой точки зрения. Одно дело, что это сербский чемпионат. Но там же еще нет Сергеева! Некому из основы вытеснять. Поэтому ему должно быть чуть проще. И Семака там тоже нет, и тренер его может ставить в основной состав. Все в руках Дзюбы! Пусть дерзает, а руки, как мы знаем, у него крепкие», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.

Дзюба провел в этом сезоне 25 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Артем Дзюба
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
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