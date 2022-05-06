Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Прекрасно! Если сербы ждут, а Артем потянет, то как мне кажется, это будет хорошая новость. Ему нужно смотреть не на условия контракта, а начать новую футбольную жизнь. Потянет ли он? С игровой точки зрения. Одно дело, что это сербский чемпионат. Но там же еще нет Сергеева! Некому из основы вытеснять. Поэтому ему должно быть чуть проще. И Семака там тоже нет, и тренер его может ставить в основной состав. Все в руках Дзюбы! Пусть дерзает, а руки, как мы знаем, у него крепкие», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.

Дзюба провел в этом сезоне 25 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.