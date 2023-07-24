Итальянский журналист считает, что Захаряну будет трудно в «Лацио»

Итальянский журналист считает, что Захаряну будет трудно в «Лацио»: «Уровень РПЛ намного ниже серии А»

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Зрители чемпионата России намного лучше меня знают, заслуживает ли Захарян играть в «Лацио». Но одно я могу сказать с полной уверенностью — уровень РПЛ намного ниже Серии А. Так что Захаряну в любом случае будет очень трудно в «Лацио», если переход на самом деле состоится. Адаптация может занять очень много времени», — цитирует Франки «РБ Спорт».

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.