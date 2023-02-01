Монсон заявил, что согласен со словами Кокорина о тюрьме: «Она может стать хорошим опытом»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Ты определенно учишься многому, когда проводишь время в тюрьме. Это опыт, который помогает личности расти. Согласен с тем, что тюрьма может стать хорошим опытом. Лично я провел три месяца в заточении в США. Я не жалею об этом. Уверен, что я не сделал ничего плохого. Но, очевидно, если ты попадаешь в тюрьму за то, что ударил кого-то, это хороший опыт. Тюрьма меняет людей так, что они начинают ценить жизнь. Помню, когда я только вышел, начал по-другому смотреть на еду, семью, свободу. Я по-настоящему начал ценить походы в зал, прогулки, ложился спать тогда, когда хотел», — сказал Монсон «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.