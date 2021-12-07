Бышовец: «Можно рассматривать с подозрением тот факт, отец Матюнина играл за «Динамо»

Экс-тренер «Зенита» Анатолий Бышовец отреагировал на информацию о том, что отец арбитра Алексея Матюнина, который судил матч «Зенит» — «Ростов», является бывшим игроком московского «Динамо». В это воскресенье санкт-петербургская команда будет бороться с «Динамо» за временное лидерство в РПЛ.

«Эту ситуацию можно рассматривать со стороны подозрений, что судья проявлял симпатию к динамовцам — это будет вызывать определенную настороженность. Тем не менее, не думаю, что в матче с «Динамо» результат будет зависеть от судейства. В прошлую встречу двух этих команд московская команда показала отсутствие определенного опыта игроков, но это вопрос временный. В воскресенье — кульминационный момент, когда победа над «Зенитом» может вывести «Динамо» в ранг зимнего чемпиона.

Думаю, энергозатратность игроков в игре с «Челси» может сказаться на состоянии игроков в воскресенье. Думаю, как Семаку сделать так, чтобы подвести в оптимальном состоянии футболистов к обоим матчам, более волнующе, чем Матюнин. Впечатления от игры «Динамо» хорошие, но они являются таковыми на фоне «Уфы», играющей без двух игроков. Удастся ли Шварцу придать своим молодым игрокам уверенность перед противостоянием? Хочется пожелать обеим командам, с которыми я работал, успеха", — сказал Бышовец «СЭ».

В воскресенье, 12 декабря «Динамо» (35 очков) сыграет с лидирующим в РПЛ «Зенитом» (37 очков) в Москве на «ВТБ Арене».