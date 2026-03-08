Быстров об игре «Зенита»: «Видимо, футболистов не «вставляет» матч с «Оренбургом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру команды после возобновления сезона.

«Посмотрите, как Луис Энрике действует. Его три раза в стенку обыгрывают, а он стоит как пешеход. Наверное, за своим игроком надо бегать. Если не хочешь бегать, то это вопрос не тренеру, а к футболистам. Видимо, их не «вставляет» матч с «Оренбургом», не хватает эмоций. В футболе нужно заслужить победу», — сказал Быстров «СЭ».

8 марта петербуржцы в гостях проиграли «Оренбургу» (1:2) в 20-м туре РПЛ. «Зенит» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» набрал 18 очков и поднялся на 12-ю строчку.

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