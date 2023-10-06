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Сегодня, 09:10

Быстров — о спаде «Зенита»: «Забраться на вершину легко — удержаться намного сложнее»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в интервью с «СЭ» ответил на вопрос о спаде команды в чемпионате России после поражений от «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3).

— «Зенит» сейчас столкнулся с трудностями. Но Семак на протяжении пяти лет подтверждал, что умеет выбираться из подобных ситуаций. Он находит нужные слова, чтобы футболисты отдавались и выигрывали чемпионат. Хотя, конечно, после такого количества побед это очень непросто. Забраться на вершину легко — удержаться намного сложнее. Тот же «Спартак» впервые за 20 лет залез — и сразу рухнул. В отличие от «Зенита», который там уже пять сезонов. Но те, кто говорит: «Дайте мне такую команду, как «Зенит», и я стану чемпионом», — недалекие люди. Да они с этой командой через месяц поплывут и займут 16-е место! Нужно уметь работать со звездами, мотивировать их.

— Отсутствие мотивации — главная проблема «Зенита»?

— Нет, мотивация присутствует, дело в другом. На мой взгляд, уровень футболистов, которые пришли в последние годы, не соответствуют уровню игроков, которых покупали до этого. Раньше в Санкт-Петербург приезжали Малком, Сантос, Барриос, Вендел. К ним не было вопросов, они принесли много пользы «Зениту». А сейчас взяли Мантуана, Ду Кейроса... Они ниже классом и не могут решить исход матча в одиночку, — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» с 17 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России после 10 туров. 7 октября сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Сочи» в 11-м туре.

Гильермо Абаскаль. «Зачем Абаскалю давать еще шанс? Он делает такое, что не может объяснить ни один человек!» Быстров — о «Спартаке»
Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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