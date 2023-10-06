Быстров — о спаде «Зенита»: «Забраться на вершину легко — удержаться намного сложнее»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в интервью с «СЭ» ответил на вопрос о спаде команды в чемпионате России после поражений от «Локомотива» (1:2) и «Оренбурга» (1:3).

— «Зенит» сейчас столкнулся с трудностями. Но Семак на протяжении пяти лет подтверждал, что умеет выбираться из подобных ситуаций. Он находит нужные слова, чтобы футболисты отдавались и выигрывали чемпионат. Хотя, конечно, после такого количества побед это очень непросто. Забраться на вершину легко — удержаться намного сложнее. Тот же «Спартак» впервые за 20 лет залез — и сразу рухнул. В отличие от «Зенита», который там уже пять сезонов. Но те, кто говорит: «Дайте мне такую команду, как «Зенит», и я стану чемпионом», — недалекие люди. Да они с этой командой через месяц поплывут и займут 16-е место! Нужно уметь работать со звездами, мотивировать их.

— Отсутствие мотивации — главная проблема «Зенита»?

— Нет, мотивация присутствует, дело в другом. На мой взгляд, уровень футболистов, которые пришли в последние годы, не соответствуют уровню игроков, которых покупали до этого. Раньше в Санкт-Петербург приезжали Малком, Сантос, Барриос, Вендел. К ним не было вопросов, они принесли много пользы «Зениту». А сейчас взяли Мантуана, Ду Кейроса... Они ниже классом и не могут решить исход матча в одиночку, — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» с 17 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России после 10 туров. 7 октября сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Сочи» в 11-м туре.