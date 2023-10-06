Быстров — об отсутствии Соболева в дерби: «Ему лучше продолжать стримить»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил риски для команды от потери нападающего Александра Соболева в предстоящем матче против ЦСКА. Нападающий пропускает встречу из-за перебора желтых карточек.

«Если смотреть на форму Соболева в последних матчах, то ему лучше продолжать стримить. Ощущение, что он хочет стать блогером. Сейчас это модно в нашем футбольном сообществе. Каждый выбирает свой путь: кто-то продолжает усердно работать на тренировках, а кто-то садится за компьютер и рассказывает, какой он великий», — сказал Быстров «СЭ».

Соболев в этом сезоне провел за «Спартак» 10 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Красно-белые после 10 туров занимают 5-е место в чемпионате России, набрав 16 очков. Дерби с ЦСКА пройдет в 11-м туре РПЛ 8 октября.