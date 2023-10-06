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Филимонов: «Акинфеев — знаковый футболист для России, но в Европе он не занимает такого же высокого положения»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов считает, что Игоря Акинфеева из ЦСКА обоснованно не относят к одним из лучших вратарей европейского и мирового футбола. По его мнению, у россиянина нет глобальных заслуг.

«Не думаю, что у Игоря есть какие-то глобальные заслуги, ведь помимо чемпионата и Кубка России он выиграл только Кубок УЕФА. Есть люди, которые выигрывали Лигу чемпионов, есть победители чемпионатов мира и Европы и даже Олимпиад. Так что не стал бы говорить, что Игоря как-то притесняют и незаслуженно принижают. Для нашего чемпионата и тем более для наших болельщиков Игорь — знаковый футболист и спортсмен. Но на европейском уровне он, к сожалению, не занимает такого же высокого положения, как в наших головах, мыслях и образе видения футбола», — цитирует Филимонова Sport24.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Всего он провел 747 матчей за армейцев, пропустил 673 гола и 312 игр отстоял на ноль.

37-летний вратарь является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА.

Источник: https://sport24.ru/football/news-584380-filimonov-akinfeyev-znakovyy-sportsmen-dlya-rossii-no-v-yevrope-on-ne-zanimayet-takogozhe-vysokogo-polozheniya
Александр Филимонов
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
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2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
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 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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