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Сегодня, 21:51

Бышовец считает, что ситуация с переводом в дубль «Зенита» является проигрышной для Кругового

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями о решении «Зенита» перевести защитника Данила Кругового в дубль в связи с его подписанием контракта с ЦСКА.

«Я думаю, что трансфер состоялся не вовремя. Нужно было прийти к решению, которое устраивало бы и клубы, и игрока. Круговой достаточно хорошего уровня футболист. Он привлекался в национальную команду. Но вот половинчатое решение в связи с тем, что ему придется играть во второй команде.. Думаю, что они могли бы прийти к компромиссу, чтобы у него была и игровая практика, и вопросы самосовершенствования. Для него сейчас это очень важно. Ситуация с переводом в дубль проигрышная для защитника», — цитирует специалиста Betonmobile.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-situatsiya-s-perevodom-v-dubl-zenita-yavlyaetsya-proigryishnoy-dlya-krugovogo
Анатолий Бышовец
Данил Круговой
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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