Бышовец считает, что ситуация с переводом в дубль «Зенита» является проигрышной для Кругового

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями о решении «Зенита» перевести защитника Данила Кругового в дубль в связи с его подписанием контракта с ЦСКА.

«Я думаю, что трансфер состоялся не вовремя. Нужно было прийти к решению, которое устраивало бы и клубы, и игрока. Круговой достаточно хорошего уровня футболист. Он привлекался в национальную команду. Но вот половинчатое решение в связи с тем, что ему придется играть во второй команде.. Думаю, что они могли бы прийти к компромиссу, чтобы у него была и игровая практика, и вопросы самосовершенствования. Для него сейчас это очень важно. Ситуация с переводом в дубль проигрышная для защитника», — цитирует специалиста Betonmobile.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».