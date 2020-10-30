Защитник «Спартака» Айртон в интервью «СЭ» рассказал о том, как изменился его родной город после открытия собственной школы.

— Год назад вы открыли собственную школу в родном Карнауба-дус-Дантасе. Как она функционирует? — вопрос Айртону.

— Сейчас все немного заморозилось из-за коронавируса. Но, к счастью, в моем городе ситуация улучшается — уже несколько дней нет новых зараженных. Если все и дальше продолжится так, то возобновим работу в скором времени.

— После открытия школы вы сказали: «Я хочу увести детей с дорожки преступности». Чем в вашем у вас занимаются честные люди?

— Городок небольшой, все жители знают друг друга. Основное предприятие — завод по производству керамических изделий, большинство работает именно там. Когда я рос, проблема была с тем, чем заняться детям. На весь город — только одно поле, да и то песчаное, с травяными возникали сложности из-за нехватки воды. Но сейчас ситуация изменилась к лучшему — есть и синтетические газоны, и натуральные, а теперь и школа открылась. (Гоша Чернов)

Полностью интервью Айртона — на сайте «СЭ»