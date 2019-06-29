Бузова поздравила Глушакова с переходом в "Ахмат".

Певица Ольга Бузова поздравила бывшего полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова с переходом в "Ахмат".

- "Ахмат" - сила. Мои поздравления, - написала Бузова Глушакову в Инстаграме под постом о его переходе в грозненскую команду. Ранее певица предлагала полузащитнику работу оператора.

32-летний Глушаков заключил контракт с "Ахматом" по схеме "1+1".