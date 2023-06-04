Бузова: «Спартак» — легендарный клуб России, который всегда борется»

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова на премии РПЛ по итогам сезона рассказала о том, как относится к «Спартаку».

«Спартак» — легендарный клуб России, который всегда борется. У вас есть медали. «Спартак» — та команда, которая всегда идет вперед и никогда не сдается», — сказала Бузова.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 стал бронзовым призером России. Команда заняла третье место в РПЛ с 54 очками в 30 матчах.