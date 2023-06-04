Полузащитник «Оренбурга» Эктов перейдет в «Краснодар»

По информации «СЭ», полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов продолжит карьеру в «Краснодаре». Ожидается, что игрок подпишет трехлетний контракт с «быками» в ближайшее время.

Контракт 27-летнего футболиста с «Оренбургом» истекает 30 июня.

В прошедшем сезоне на его счету 3 гола и 3 голевые передачи в 31 матче во всех турнирах.