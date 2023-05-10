Бушманов высказался о критике в адрес Дуарте

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов отреагировал на критику в адрес защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Согласен с критикой по отношению к Дуарте, он слишком часто ошибается. Трудно сказать, почему возникают эти ошибки, нужно быть внутри команды. Вполне возможно, что проблемы с адаптацией существуют, языковой барьер, другой ритм жизни. Наверное, если он игрок сборной, то уровень и качество у него есть, но пока мы этого не видим. Допускаю, что Дуарте просто попал не в свою команду, такое бывает в футболе. Но проблема в том, что «Спартак» и без Дуарте пропускает много и допускает ошибки в обороне», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Парагвайский защитник перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Он получил красную карточку в матче против «Зенита» (2:3) в 26-м туре РПЛ.