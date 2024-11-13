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Сегодня, 13:45

Булыкин заявил, что не согласен со словами Дзюбы о Галактионове

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова Артема Дзюбы о Михаиле Галактионове. Ранее в интервью Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» мнительным, трусливеньким и слабоватым.

«Тренер для всех должен быть хорошим, иначе будет плохая атмосфера в команде. Главному нужно наладить атмосферу в коллективе. Если кто-то не подходит, значит, надо убирать этого футболиста. Мало кто из тренеров может сказать игроку, что он ему не нужен. Руководство «Локомотива» и Галактионов действуют правильно. Это показывает время. Команда — это живой организм, там происходит очень много событий. Конечно, игрок будет недоволен, когда с ним не продлевают контракт. Про Галактионова Дзюба резко высказался. Задайте этот вопрос другим футболистам «Локомотива», они не поддержат мнение Артема. Я не согласен со словами Дзюбы. Галактионов — хороший тренер. Когда Артем сам станет тренером, он это поймет. Все не так просто, как думает Дзюба и, возможно, Артем поменяет сове мнение о Галактионове», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

36-летний форвард провел за «Локомотив» 39 матчей. Сейчас Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон».

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
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 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
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