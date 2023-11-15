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Булыкин считает «Спартак» и «Сочи» главными разочарованиями первой половины сезона РПЛ

Руслан Минаев
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал «Спартак» и «Сочи» главными разочарованиями первого круга сезона-2023/24 РПЛ.

«Спартак» должен был за чемпионство биться, а получается наоборот. Многое будет зависеть от того, как команда проведет оставшиеся до зимнего перерыва туры. Если «Спартак» не будет в тройке, Абаскаля уволят по-любому», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Сочи» с 10 очками идет на последнем месте.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Мостовой назвал тройку самых успешных тренеров первого круга РПЛ
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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