Булыкин считает «Спартак» и «Сочи» главными разочарованиями первой половины сезона РПЛ

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал «Спартак» и «Сочи» главными разочарованиями первого круга сезона-2023/24 РПЛ.

«Спартак» должен был за чемпионство биться, а получается наоборот. Многое будет зависеть от того, как команда проведет оставшиеся до зимнего перерыва туры. Если «Спартак» не будет в тройке, Абаскаля уволят по-любому», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Сочи» с 10 очками идет на последнем месте.