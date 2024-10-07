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Булыкин: «Грубые ошибки в обороне привели «Динамо» к поражению от ЦСКА»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение бело-голубых от ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«ЦСКА в первом тайме должен был забивать мяча три, это как минимум. Армейцы выходили один на один с вратарем, Лунев тащил максимально, как мог. Во втором тайме у динамовцев получилось отыграться, и болельщики клуба думали, что можно даже выиграть, забив в своем фирменном стиле на последних минутах. Но у ЦСКА получилось дожать соперника, армейцы снова воспользовались ошибкой в обороне. Победу можно назвать заслуженной, потому что у армейцев было много моментов. Хотя у «Динамо» были шансы не проиграть, помешали грубые ошибки», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 20 очками. В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде против «Рубина».

Источник: РБ Спорт
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
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 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
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 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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