Букмекеры оценивают победу "Амкара" над "Оренбургом" с коэффициентом 2,06

5 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Амкар" – "Оренбург". Начало – в 14:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Амкар" – "Оренбург"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,06 – Н 2,89 – П2 4,81

Трансляция матча "Амкар" – "Оренбург" 5 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Оренбург".

Прямая трансляция матча "Амкар" – "Оренбург" 5 декабря на канале "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Амкар" – "Оренбург"

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна" – 1:0. "Амкар" в этом сезоне выглядит очень прилично и должен побеждать.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:0. Наши прогнозы совпадают. Забивают пермяки не много, но одного гола им хватит, а Селихов в прощальном матче подарит болельщикам десятый в сезоне "сухарь".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-0, 7 – 1.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 16 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Оренбург" – "Амкар" 0:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* До старта текущего сезона "Амкар" встречался с "Оренбургом" всего четыре раза. В середине 90-х пермяки пересекались с "Газовиком" в матчах второй и третьей лиг.

* "Амкар" пропустил всего 12 голов в 16 матчах чемпионата России. Меньше пермяков пропускает только ЦСКА.

* За всю историю противостояния с "Амкаром" "Оренбург" сумел выиграть лишь один матч. В июле 1995 года "Газовик" (старое название оренбургского клуба) победил пермяков со счетом 4:2.

* В 16 турах чемпионата "Оренбург" лишь два раза сумел забить больше одного гола за игру.

ЦИТАТЫ

Андрей КАРЯКА, тренер "Амкара":

– "Оренбург" – это организованная и боевитая команда, в которой собраны хорошие футболисты. Вспоминаю первый матч с ними – он закончился со счетом 0:0, но нам пришлось очень непросто. А с тех пор "Оренбург", на мой взгляд, усилил свою игру, так что нас ждет еще более сложный матч.

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер "Оренбурга":

– Матч с "Амкаром" нужно было переносить не на три часа раньше, а на три месяца позже. Это касается всего заключительного тура года. Зимние туры нужно проводить в южных городах или там, где погода позволяет играть. В декабре на морозе игрокам трудно показывать качественный футбол, а болельщикам не очень комфортно находиться на трибунах.