Николич — о Братском Кубке: «Думаю, минуты на поле Тошичу и Красичу будет достаточно»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился ожиданиями от Братского Кубка и формате участия в нем ветеранов красно-синих.
«Очень приятно выступать в таком товарищеском турнире. Это очень полезно для клубов. Мы сейчас проводим сборы недалеко от «Динамо». Жду как минимум 15-20 тысяч на матч ЦСКА и «Партизана». Это будет праздник футбола. За армейцев сыграют Зоран Тошич и Милош Красич. Посмотрю на их состояние. Думаю, минуты на поле им достаточно», — сказал Николич журналистам.
Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
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|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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