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Николич — о Братском Кубке: «Думаю, минуты на поле Тошичу и Красичу будет достаточно»

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился ожиданиями от Братского Кубка и формате участия в нем ветеранов красно-синих.

«Очень приятно выступать в таком товарищеском турнире. Это очень полезно для клубов. Мы сейчас проводим сборы недалеко от «Динамо». Жду как минимум 15-20 тысяч на матч ЦСКА и «Партизана». Это будет праздник футбола. За армейцев сыграют Зоран Тошич и Милош Красич. Посмотрю на их состояние. Думаю, минуты на поле им достаточно», — сказал Николич журналистам.

Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).

Зоран Тошич
Милош Красич
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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Ростов – ЦСКА
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Пари НН – Рубин
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