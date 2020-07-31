Младший брат Александра Кокорина Кирилл прокомментировал «СЭ» апелляционное заседание Московского городского суда.

Кирилл Кокорин — о суде и переходе брата в «Спартак» pic.twitter.com/WZRtfYlzIa — Севастиан Терлецкий (@Sevastian49T) July 31, 2020

— Печально, что сегодня не было принято решение?

— Ничего, пару дней осталось. Мы ждали два года и еще два дня подождём.

— Верите в нормальный для себя исход апелляции?

— Не уверен, но надеюсь. Я не могу быть уверенным в наших судах.

— Будете претендовать на финансовую компенсацию, если вас оправдают?

— Для меня самое главное, чтобы судимость сняли. Это вопрос не денег, а чести.

— Судимость как-то мешает?

— В данный момент нет, но в будущем может помешать. Лучше ее убрать, если появится такая возможность. Поэтому будем стараться. (Севастиан Терлецкий)