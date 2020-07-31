Брат Кокорина — об апелляции: «Это вопрос чести, а не денег»
Младший брат Александра Кокорина Кирилл прокомментировал «СЭ» апелляционное заседание Московского городского суда.
Кирилл Кокорин — о суде и переходе брата в «Спартак» pic.twitter.com/WZRtfYlzIa— Севастиан Терлецкий (@Sevastian49T) July 31, 2020
— Печально, что сегодня не было принято решение?
— Ничего, пару дней осталось. Мы ждали два года и еще два дня подождём.
— Верите в нормальный для себя исход апелляции?
— Не уверен, но надеюсь. Я не могу быть уверенным в наших судах.
— Будете претендовать на финансовую компенсацию, если вас оправдают?
— Для меня самое главное, чтобы судимость сняли. Это вопрос не денег, а чести.
— Судимость как-то мешает?
— В данный момент нет, но в будущем может помешать. Лучше ее убрать, если появится такая возможность. Поэтому будем стараться. (Севастиан Терлецкий)