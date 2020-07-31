РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Брат Кокорина — об апелляции: «Это вопрос чести, а не денег»

13:59
Александр и Кирилл Кокорины. Фото Instagram Александра Кокорина.
Александр и Кирилл Кокорины. Фото Instagram Александра Кокорина.
Теги:

Младший брат Александра Кокорина Кирилл прокомментировал «СЭ» апелляционное заседание Московского городского суда.

— Печально, что сегодня не было принято решение?

— Ничего, пару дней осталось. Мы ждали два года и еще два дня подождём.

— Верите в нормальный для себя исход апелляции?

— Не уверен, но надеюсь. Я не могу быть уверенным в наших судах.

— Будете претендовать на финансовую компенсацию, если вас оправдают?

— Для меня самое главное, чтобы судимость сняли. Это вопрос не денег, а чести.

— Судимость как-то мешает?

— В данный момент нет, но в будущем может помешать. Лучше ее убрать, если появится такая возможность. Поэтому будем стараться. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир