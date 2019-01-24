23:40 24 января | Футбол — РПЛ

Бранислав Иванович: "Состав всегда можно улучшить"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович выразил мнение, что для борьбы за высокие места в чемпионате России всегда можно улучшить состав команды, сообщает официальный сайт питерского клуба.

– Нужны ли команде новички? "Зенит" способен бороться за чемпионство. Для этого надо будет очень много работать, поменять некоторые вещи, что были в конце прошлого года, еще больше биться друг за друга. Но состав всегда можно улучшить, – приводит слова Ивановича пресс-служба питерской команды на своем сайте.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-01-24-branislav-ivanovich-nuzhno-schitat-finalom-kazhduyu-igru-chempionata-rossii-.htm

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