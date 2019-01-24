Бранислав Иванович: "Состав всегда можно улучшить"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович выразил мнение, что для борьбы за высокие места в чемпионате России всегда можно улучшить состав команды, сообщает официальный сайт питерского клуба.

– Нужны ли команде новички? "Зенит" способен бороться за чемпионство. Для этого надо будет очень много работать, поменять некоторые вещи, что были в конце прошлого года, еще больше биться друг за друга. Но состав всегда можно улучшить, – приводит слова Ивановича пресс-служба питерской команды на своем сайте.

Все о чемпионате России – здесь