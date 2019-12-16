Божовича в «Крыльях Советов» может сменить Кухлевский

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может покинуть свой пост. Во-первых, руководство клуба не довольно результатами команды. Самарцы после 19 туров занимают 15-е место в РПЛ. В последних четырех турах они потерпели четыре поражения. Во-вторых, у Божовича возникли разногласия с агентом Павлом Андреевым, который формировал состав команды.

При этом клуб и черногорский специалист пока не договорились по условиям расставания. Божович хочет получить всю сумму по контракту (около 1 миллиона евро), «Крылья» намерены ее урезать.

Если Божовича отправят в отставку, его место, с высокой долей вероятности, займет главный тренер дубля Владимир Кухлевский. Еще одним кандидатом является Рашид Рахимов. Но его назначение, по нашим данным, на сегодняшний день маловероятным, так как будет довольно затратным для «Крыльев».