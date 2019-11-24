Божович надеется, что Радонич и Соболев создадут проблемы ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед началом матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА поделился ожиданиями от встречи. Игра начнется в 19.00 (мск).

— Честно говоря, я отсутствовал только на время игр, сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер». — Все остальное время я был с командой. У нас только один футболист играл за сборную, поэтому говорить, что это изменило нашу подготовку, я говорить не могу. Много дисквалифицированных и травмированных, да. Готовились к этой игре, посмотрим. Будем играть в 4-4-2: в два нападающих. Надеюсь, что Соболев и Радонич создадут проблемы ЦСКА.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей