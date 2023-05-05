Бояринцев: «Джикия грамотным подсказом предотвращает много голевых ситуаций возле ворот «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил важность капитана красно-белых Георгия Джикии для команды.

«Потери Джикии и Промеса, которые в нескольких матчах не могли помочь «Спартаку», — ощутимы. Промес — важнейший игрок атаки, Джикия — обо­роны. Георгий может держать команду на голосе, постоянно мотивировать партнеров — это важно. Джикия своим грамотным подсказом предотвращает много голевых ситуаций возле ворот «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева.

В этом сезоне 29-летний Джикия сыграл 28 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.