Борис Ротенберг: «Моя карьера только начинается»

Защитник Борис Ротенберг провел прощальный матч за «Локомотив», выйдя на замену в товарищеском матче против «Динамо».

— Очень хорошо. Благодарен клубу, что смогли сделать так, чтобы я смог вернуться на поле. Я три с половиной года восстанавливался от тяжелой травмы. Для меня было важно сдержать слово и вернуться на поле еще раз.

Прощальный матч? Это не прощальный матч. Это контрольный матч. Думаю, что моя карьера только начинается. Какая? Время покажет, — сказал Ротенберг.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет Борис принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.