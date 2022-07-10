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Борис Ротенберг: «Моя карьера только начинается»

Борис Ротенберг поблагодарил «Локомотив» за возможность провести прощальный матч
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник Борис Ротенберг провел прощальный матч за «Локомотив», выйдя на замену в товарищеском матче против «Динамо».

— Очень хорошо. Благодарен клубу, что смогли сделать так, чтобы я смог вернуться на поле. Я три с половиной года восстанавливался от тяжелой травмы. Для меня было важно сдержать слово и вернуться на поле еще раз.

Прощальный матч? Это не прощальный матч. Это контрольный матч. Думаю, что моя карьера только начинается. Какая? Время покажет, — сказал Ротенберг.

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет Борис принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.

Борис Ротенберг-младший
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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