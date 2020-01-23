Борис Ротенберг: «Об аренде Кокорина в «Сочи» общались с ним напрямую»

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что обсуждал с нападающим «Зенита» Александром Кокориным его аренду в южный клуб.

— То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ — полная ерунда, он все знал заранее, — цитирует «РИА-Новости» Ротенберга. — Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось.